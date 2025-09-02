Abone ol: Google News

Gece uyumadan önce yoğurt yemek bakın neye iyi geliyor

Gece yatmadan önce yoğurt yemek, hem sindirime hem de uyku kalitesine olumlu etkiler sağlayabiliyor. Peki, uyumadan önce yoğurt tüketmenin faydaları neler? İşte detaylar...

Yayınlama Tarihi: 02.09.2025 15:57
Günlük beslenmede önemli bir yere sahip olan yoğurt, sağlığa sayısız faydasıyla biliniyor.

Yoğurdun özellikle gece uyumadan önce tüketildiğinde vücuda olan etkileri merak ediliyor.

Uzmanlara göre yoğurdun gece tüketilmesi hem sindirime yardımcı oluyor hem de uyku kalitesini artırabiliyor.

Peki, yatmadan önce yoğurt yemenin faydaları neler? İşte merak edilenler...

Sindirim Sistemine Destek

Probiyotik içeriği sayesinde gece tüketilen yoğurt bağırsak sağlığını destekler.

Uykuyu Rahatlatır

İçerdiği kalsiyum ve protein, uykuya geçişi kolaylaştırarak daha kaliteli bir uyku sağlar.

Metabolizmayı Destekler

Gece yoğurt tüketimi metabolizmanın düzenli çalışmasına yardımcı olabilir.

Tokluk Hissi Verir

Özellikle geç saatlerde açlık hissini bastırarak sağlıksız atıştırmaların önüne geçer.

Kemik Sağlığını Güçlendirir

Yoğurttaki kalsiyum, kemik ve diş sağlığını korumada etkilidir.

