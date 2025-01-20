Gelir İdaresi açıkladı: Kredi kartı kabul etmeyen 28 bin TL ceza ödeyecek

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Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kredi kartı ile işlem yapmayan vatandaşlardan nakit isteyen işletmelere ilişkin uyarı geldi.

GİB'in yayınladığı açıklamada, kredi veya banka kartı ile ödeme kabul etmeyip nakit ödeme talep eden işletmelere ceza verildiği vurgulandı.

Kredi kartı ödemesini reddeden işletmelerin tespit edilmesi durumunda uygulanacak cezai yaptırım miktarı dikkat çekti.

ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılan açıklamada kredi kartı ödemesinin kabul edilmemesi durumunda uygulanacak yaptırımlar belli oldu.

GİB resmi hesapları üzerinden konuyla ilgili olarak paylaşılan videoda, "Perakende mal ve hizmet satışı yapan işletmelerin, yeni nesil ödeme kaydedici cihazı kullanması ve banka ile kredi kartıyla ödeme kabul etmesi zorunlu hale geldi. Vatandaşların kartla ödeme taleplerini çeşitli sebeplerle kabul etmeyen mükellefler her bir tespit için ayrı ayrı cezalandıracak" ifadelerine yer verildi.

CEZASI 28 BİN TL!

Kredi kartı ile ödeme kabul etmeyen ve nakit talep eden işletmelerin ceza bedelinin 1. sınıf tüccarlar için 28 bin lira, 2. sınıf tüccarlar için ise 14 bin lira olduğu bildirildi.

İlgili videonun sonunda ise "Mal ve hizmet alımlarınızda kartla ödeme kabul etmeyip nakit talep eden işletmeleri Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirin" çağrısı yapıldı.