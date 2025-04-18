Gençlerin Favorisi Belli Oldu: İşte En Çok Tercih Edilen Telefon Markası

Haber Merkezi

Akıllı telefon tercihi herkesin tarzına göre değişse de, bazı markalar var ki gençlerin kalbini çoktan fethetti.

ABD’de genç kullanıcılar arasında yapılan geniş çaplı bir anket, hangi markanın daha fazla tercih edildiğini ortaya koydu.

Apple ve Samsung, genel kullanıcı kitlesinde her zaman başa baş gidiyor.

Peki, gençler en çok hangi marka telefon kullanıyor?

EN ÇOK TERCİH EDİLEN TELEFON MARKASI

ABD’de yapılan yeni bir anket, gençlerin akıllı telefon tercihlerinde önemli bir trendi ortaya çıkardı.

Sonuçlar, gençlerin %88’inin iPhone kullandığını ve bu oranla iPhone’un, gençler arasında en popüler akıllı telefon markası olduğunu gözler önüne serdi.

Dahası, ankete katılanların neredeyse aynı oranı, bir sonraki telefonlarının da iPhone olacağını belirtti.