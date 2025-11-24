Göbek marulun tam ortasında! Bu yöntemi görenler bakakaldı...

- TikTok'ta viral olan bir yöntem, sosyal medyada ilgi gördü.
TikTok’ta hızla yayılan ilginç bir mutfak taktiği sosyal medyanın gündemine oturdu.
Paylaşılan videoda bir kullanıcı, göbek salatayı eline alıp tezgâha sertçe vuruyor.
Darbenin ardından marulun tepe kısmının tek hamlede ayrılması, izleyenleri hem şaşırttı hem de meraklandırdı.
Kısa sürede viral olan bu yöntem, özellikle mutfakta pratik çözümler arayan kullanıcıların dikkatini çekti.
Birçok kişi aynı denemeyi yaparak sonuçlarını paylaşırken, yöntemin ne kadar işe yaradığı konusunda farklı yorumlar da ortaya çıktı.