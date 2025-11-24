Göbek marulun tam ortasında! Bu yöntemi görenler bakakaldı... TikTok’ta viral olan bir yöntem, kullanıcıları hem şaşırttı hem de ilgilerini çekti. Bir kişi göbek salatayı tezgaha sertçe vurarak tepe kısmının kolayca ayrıldığını gösterdi.