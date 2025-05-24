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AA

Samsun'un Alaçam, Bafra ile 19 Mayıs ilçeleri sınırlarında bulunan, Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü bölgede yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 56 bin hektar genişliğe sahip.

Sulak alanları 12 bin hektar olan, barındırdığı canlı türleriyle Türkiye'nin önemli doğal sistemlerinden birini oluşturan delta, 365 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

BÖLGE UNESCO DÜNYA MİRAS GEÇİCİ LİSTESİ'NDE

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2016 yılında giren Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, ender ya da nesli tehlike altındaki kuş türlerini barındırmanın yanı sıra özellikle göç sırasında Karadeniz'i doğrudan aşan kuş türleri yönünden büyük önem taşıyor.

UZUN GÖÇ YOLCULUKLARI İÇİN EN ÖNEMLİ DURAK NOKTASI

Delta, sonbaharda Karadeniz'i aşarken neredeyse tüm enerjisini tüketen ve bitkin düşen kuşların sığınabileceği ve uzun göç yolculuklarına devam edebilmeleri için yeniden enerji depolayabilecekleri Karadeniz'in güneyindeki en önemli alan.

BESLENME VE BARINMA ALANI

Aynı şekilde ilkbahar göçlerinde kuzeye yuvalama alanlarına dönen kuş türleri için zorlu Karadeniz yolculuğuna çıkmadan önce dinlenebildikleri ve enerji depolayabildikleri en önemli beslenme ve barınma bölgesi.

Göçmen kuşlar, deltadaki balıklarla, bitki ve böceklerle besleniyor.