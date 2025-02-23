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Haber Merkezi

TRT 1’in büyük ilgi gören dizisi Gönül Dağı, yeni bölümüyle yine izleyicileri ekran başına toplamaya hazırlanıyor.

Anadolu’nun samimi ve içten hikayelerini ekrana taşıyan dizi, bu hafta da duygu dolu sahneleriyle adından söz ettirecek.

Dün akşam izleyicileri ekran başına kilitleyen diziden yeni fragman geldi. Merakla beklenen yeni bölümde neler olacağı ise şimdiden büyük heyecan yarattı.

ERDAL ÖZYAĞCILAR KADRODA!

Ramazan ve Asuman’ın evliliği krizde! Çift, boşanma dilekçesini imzalarken izleyiciler, "Ramazan’ın yuvası gerçekten yıkılacak mı?" sorusunun cevabını merak ediyor.

Öte yandan usta oyuncu Erdal Özyağcılar, dizide Süleyman Kaya karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, Süleyman Kaya’nın gelişi kasabada neleri değiştirecek?

İşte Gönül Dağı 168. bölüm fragmanı…