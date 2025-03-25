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Haber Merkezi

TRT ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, her Cumartesi izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Dizinin yeni bölümünden yayımlanan fragman, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Hazal Çağlar, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi heyecanı doruklara çıkaracak.

Peki, yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor?

KASABADA BAYRAM HEYECANI

Gedelli Kasabası’nda bayram coşkusu başlıyor.

Zahide, Muammer ve Mihriban’ın mezarına yapılan ziyaretler, kasaba halkı ve izleyiciler için hüzünlü ve anlam dolu anlar yaşatacak.

Taner’in Selma’ya hazırladığı sürpriz ise izleyicileri şaşırtacak. İşte Gönül Dağı 172. bölüm 2. fragman…