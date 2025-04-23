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Haber Merkezi

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, izleyicisini her hafta olduğu gibi bu hafta da duyguların merkezine taşıyor. Anadolu’nun sıcaklığı ve samimiyetiyle örülü hikayesiyle gönüllerde taht kuran dizi, son bölümüyle yine büyük beğeni topladı.

Yeni bölüm fragmanının yayınlanmasıyla birlikte sosyal medyada adeta fırtına koptu.

Peki, yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor?

SELMA KAZA YAPIYOR

İlk müjdeli haber Asuman ve Ramazan cephesinden geliyor. Çiftin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. Asuman ve Ramazan, bir kız çocuk bekliyor.

Diğer yandan Selma, direksiyon başında aniden fenalaşarak kaza yapıyor. Peki, Selma’ya ne olacak?

İşte Gönül Dağı 176. bölüm 2. fragman...