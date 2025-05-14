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Gönül Dağı 179. bölüm 2. fragman: Selma uçurumdan düşüyor....

Gönül Dağı 179. bölüm 2. fragman: Selma uçurumdan düşüyor.... TRT 1’in sevilen yapımı Gönül Dağı, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerini ekran başına davet ediyor. Dizinin yeni bölümünden ikinci fragman geldi. Bakın yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor…