TRT 1’in sıcak hikayesiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizisi Gönül Dağı, 179. bölümüyle yine ekranlara damga vurmaya hazırlanıyor.
Her hafta Anadolu’nun içten atmosferini ve güçlü insan hikayelerini başarıyla yansıtan dizi, yayınlanan yeni fragmanla izleyicilerde merak uyandırdı.
Fragmanda duygusal anlar ve karakterler arasında yaşanacak çarpıcı gelişmeler öne çıkıyor.
Her yaştan izleyiciye hitap eden Gönül Dağı, bu hafta da samimiyetiyle kalplere dokunacak.
Peki, yeni bölümde neler olacak?
SELMA UÇURUM KENARINDA!
Ali’nin okul gezisi sırasında yaşanan beklenmedik gelişmeler, Selma için büyük bir tehlikenin habercisi olacak.
Antik kentte yaşanan karmaşa sırasında kaybolan Selma, görme engeli nedeniyle yönünü bulmakta zorlanıyor.
Fragmanda yer alan sahnelerde Selma’nın fark etmeden uçuruma doğru ilerlemesi, izleyicilere adeta nefeslerini tutturdu. Peki, Selma’ya ne olacak?
İşte Gönül Dağı 179. bölüm 2. fragman...