Google tarafından özel ‘doodle’ hazırlandı! Sedad Hakkı Eldem kimdir, nereli, mesleği nedir? Google arama motoru anasayfası için Sedad Hakkı Eldem için doodle hazırladı. Google kullanıcıları doodle’ı görmelerinin ardından Eldem hakkında detayları öğrenmek için Sedad Hakkı Eldem kimdir, nerelidir, mesleği nedir? Araştırmaları başlattılar. İşte, ‘Sedat Hakkın Eldem kimdir?’ sorusunun cevabı…

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Dünyanın en büyük internet arama motoru olan Google, 115. Yaşını kutlamak için Sedad Hakkı Eldem için doodle hazırlarayarak Eldem’in doğum gününü kutladı.

Google arama motoru anasayfasında yer alan doodle tıklandığında kullanıcılar, Sedad Hakkı Eldem ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendiriliyor.

Google doodle aracılığıyla, ülkeler için önemli gün ve tatillerde, kültürel olaylara ve tarihte yer alan nemli kişilere ve konulara özel logolar ile vurgu yapıyor.

Sedad Hakkı Eldem kimdir?

Türkiye’de mimarinin en önemli isimlerinden Sedad Hakkı Eldem 20 Aralık 1908’de İstanbul’da doğmuş, 7 Eylül 1988’de yine aynı kentte vefat etmiştir.

20. yüzyılın önde gelen Türk mimarlarından biri olan Sedad Hakkı Eldem, kökeni son Osmanlı aristokrat ailesine dayanan Sadrazam İbrahim Edhem Paşa'nın soyundan gelmektedir. Diplomat İsmail Hakkı Eldem'in oğlu olarak 1908 yılında İstanbul'da doğmuştur. Ayrıca, büyük dayısı ressam ve arkeolog Osman Hamdi Bey'dir.

Sedad Hakkı Eldem, babasının diplomat olması sebebiyle çocukluğunu Cenevre, Münih ve Zürih gibi Avrupa şehirlerinde geçirmiştir. İlköğretimi Fransızca, lise eğitimi ise Almanca olarak aldığı için bu iki dile de hakimdir. 1924 yılında İstanbul'a dönmüş, 1928'de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nin mimarlık bölümünden mezun olmuştur. 1932 yılında İstanbul'da kendi mimarlık bürosunu açarak, aynı zamanda Güzel Sanatlar Akademisi'nde ders vermeye başlamış ve 1978 yılına kadar emekli oluncaya kadar öğretim üyeliği görevini sürdürmüştür.

Sedad Hakkı Eldem, Osmanlı dönemi evleri ve 18.-19. yüzyıl saray ve köşkleri üzerinde gerçekleştirdiği çalışmalar ve klasik Osmanlı mimarisi üzerine yaptığı araştırmalar ile mimari tasarımda geleneksel motiflerin yeniden kullanılmasına öncülük etti. Tarihi yapıların korunması konusunda önemli roller üstlendi; bu kapsamda 1941-1945 yılları arasında Eski Eserleri Muhafaza Encümeni'nde, daha sonrasında ise 1962-1978 arasında Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nda görev aldı.

II. Dünya Savaşı sonrasında kurulan Uluslararası Mimarlar Birliği'nde (UIA) Türkiye'yi temsil etti ve bu birlikteki ilk genel kurul toplantısına 1948'de Lozan'da katıldı. Ayrıca, 1986 yılında Uluslararası Ağa Han Mimarlık Ödülü'nü kazandı. Sedad Hakkı Eldem, 7 Eylül 1988 tarihinde İstanbul'da vefat etti ve Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.