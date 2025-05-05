Görmek serbest, koparmak servet değerinde! Bu çiçeği koparan 557 bin TL ödüyor

Haber Merkezi

Doğanın sunduğu eşsiz güzellikler arasında yer alan ve yılda yalnızca 1 gün yaşayarak görenleri kendisine hayran bırakan Manisa Lalesi çiçek açtı.

Senede bir kez nisanın son haftası ya da mayıs ayının ilk haftasında hava durumuna göre açan baharın müjdecisi laleler doğaseverleri büyülemeye devam ediyor.

Çevre Kanunu tarafından koruma altında olan bitkiler arasında yer alan Manisa Lalesi’ni koparanın ise cebi yanıyor.

557 BİN TL CEZA KESİLİYOR

Yalnızca 10 gün Spil Dağı Milli Parkı’nı süsleyen Manisa Lalesi Çevre Kanunu kapsamında koruma altında olan bitki türleri arasında yer alıyor.

Bu kapsamda Çevre Kanunu'na göre geçen yıl 387 bin 142 TL olan Manisa lalesini koparmanın cezası bu yıl ise 557 bin 212 TL olarak güncellenmiş durumda.