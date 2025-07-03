Görsel zeka testi: Kamufle edilmiş 52 sayısını sadece zekiler görebiliyor

Optik illüzyon bulmacaları, zihinsel çevikliğinizi ve görsel dikkatinizi test etmek için harika bir araç.

Gözlerinizin gördüğüne her zaman güvenmemelisiniz, çünkü bu tür bulmacalar algınızı yanıltacak şekilde tasarlanıyor.

İlk bakışta tamamen “57” rakamlarından oluşan bu görselde, aslında gizli bir “52” bulunuyor.

Ancak bu sayı öyle ustalıkla kamufle edilmiş ki, fark etmek oldukça zor.

Peki, siz 9 saniye içinde “52” sayısını bulabilecek misiniz?

Yukarıdaki resimde "57" sayılarının yansımaları yer alıyor. Ancak aralarında bir tane "52" sayısı gizli.

"52" sayısını 9 saniye içinde bulmanız isteniyor.

Kolay gibi görünse de bu test, görsel dikkat, odaklanma ve zihinsel esneklik gerektiriyor.

Bulamadıysanız endişelenmeyin, aşağıda cevabı verdik: