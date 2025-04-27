Göz yanılmalarına hazır olun: Resimdeki farklı harfi bulmak için 6 saniyeniz var!

Hüseyin Topuz

Sosyal medyada hızla yayılan yeni bir görsel bulmacada, birbirine benzeyen harfler arasında gizlenmiş farklı bir harfi bulmanız isteniyor.

Dikkat ve odaklanmayı ölçen bu eğlenceli test, hem yetişkinlerin hem de çocukların ilgisini çekiyor.

Peki, siz bu görselde gizlenen farklı harfi ne kadar sürede bulabileceksiniz?

İşte o resim;

İlk bakışta fark edilmeyen bu küçük detay, dikkat ve algı seviyenizi ortaya koyuyor.

Sosyal medyada binlerce kişinin zamanla yarıştığı bu bulmacada bakalım siz ne kadar hızlı olacaksınız

Bu tür görsel testler zeka sınırlarını zorlayarak farklı bir deneyim yaşatıyor.

Bu tip görsel bulmacalar bilişsel yetenekleri geliştiriyor. Resimdeki farklı harfi tespit etmek için 6 saniyeniz var. Süreniz başladı.

6...

5...

4...

3...

2...

1...

Ve süre tamamlandı.

İşte resimdeki farklı harfin bulunduğu yer...