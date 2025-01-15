Gözler o tarihe çevrildi; Hem ev aldıracak, hem araba...

Yağmur Dinç

Ev ve araba almak isteyen insanlar, sıkı para politikası, yüksek faiz oranları ve kredi limitleri sebebiyle kredi kullanmaktan kaçındı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, son bir yılda konut kredileri nominal olarak yüzde 17,3 artış gösterirken, taşıt kredileri yüzde 21,85 oranında azaldı.

Konut ve taşıt kredisi için bankacılık sektörü 2025 yılında iyimser bir tablo çiziyor.

KREDİ FAİZLERİNDE DÜŞÜŞ

Şu an en düşük yüzde 2,79 seviyesinde olan konut kredi faizleri için nefesler tutuldu.

Merkez Bankası'nın ocak ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası yüzde 2,5'in altına düşebileceği tahmin ediliyor.

Kredi kullanımında etkili olacak düşüş ile birlikte vatandaşların krediye yöneleceği öngörülüyor.