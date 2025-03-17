Gözlerinizi dört açın! Farklı emojiyi 7 saniyede bulanların IQ'su en az 130 çıkıyor

Hüseyin Topuz

Sosyal medyada popüler olan bu görsel bulmacada, benzer emojiler arasına gizlenmiş farklı olanı bulmanız gerekiyor.

İlk bakışta hepsi aynı gibi görünebilir, ancak dikkatli bakanlar farkı hemen yakalayabiliyor.

Dikkatinizi ve gözlem yeteneğinizi test etmeye hazır mısınız? Bakalım, kısa sürede gizlenen emojiyi fark edebilecek misiniz?

İşte o resim..

Resimde çok sayıda el emojisi bulunuyor ancak aralarındaki bir emoji diğerlerinden farklı.

Görsel zekanızı ve bilişsel yeteneklerinizi geliştirebileceğiniz bu tür bulmacalarda IQ seviyenizi ölçebilirsiniz.

Peki siz farklı olan emojiyi görebildiniz mi? Biraz daha dikkatli bakın.

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İşte resimdeki farklı emojinin bulunduğu yer;