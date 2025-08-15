Gram altın kaç TL? 15 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları!

Güncel altın fiyatları, 15 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla yatırımcıların ve ekonomiyle ilgilenenlerin merak ettiği konular arasında yer alıyor.
Hem iç piyasada hem de küresel ekonomide yaşanan gelişmeler altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.
Milyonlarca kişinin yakın takibinde olan altın piyasası, haftanın son işlem gününe sakin bir seyirle başladı.
Peki bugün gram altın ne kadar oldu? İşte, 15 Ağustos Cuma günü itibarıyla güncel altın fiyatları listesi...
Gram altın
Alış: 4.392 TL
Satış: 4.393 TL
Çeyrek altın
Alış: 7.053 TL
Satış: 7.212 TL
Yarım altın
Alış: 14.062 TL
Satış: 14.424 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 29.233 TL
Satış: 29.674 TL