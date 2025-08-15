Gram altın kaç TL? 15 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları!

Güncel altın fiyatları, 15 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla yatırımcıların ve ekonomiyle ilgilenenlerin merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Hem iç piyasada hem de küresel ekonomide yaşanan gelişmeler altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Milyonlarca kişinin yakın takibinde olan altın piyasası, haftanın son işlem gününe sakin bir seyirle başladı.

Peki bugün gram altın ne kadar oldu? İşte, 15 Ağustos Cuma günü itibarıyla güncel altın fiyatları listesi...

Gram altın

Alış: 4.392 TL

Satış: 4.393 TL

Çeyrek altın

Alış: 7.053 TL

Satış: 7.212 TL

Yarım altın

Alış: 14.062 TL

Satış: 14.424 TL



Cumhuriyet altın

Alış: 29.233 TL

Satış: 29.674 TL