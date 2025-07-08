Gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları: 8 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları...

Güncel altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için büyük önem taşıyor.

Dünyada yaşanan ekonomik belirsizlikler ve yeni gelişmelerle birlikte altın fiyatları büyük ilgi görmeyi sürdürüyor.

Altının fiyatı, döviz kurları, merkez bankalarının politikaları, enflasyon oranları ve jeopolitik olaylar gibi pek çok etkenden etkilenmektedir.

Elinde altın bulunduran vatandaşlar günlük olarak altın fiyatları hakkında aramalar yapıyor.

Peki, 8 Temmuz 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 4.290 TL

Satış: 4.291 TL

Çeyrek altın

Alış: 6.812 TL

Satış: 6.967 TL

Yarım altın

Alış: 13.583 TL

Satış: 13.934 TL



Cumhuriyet altın

Alış: 28.251 TL

Satış: 28.678 TL