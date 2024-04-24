Güncel altın fiyatları: 24 Nisan Çarşamba altın fiyatları... 24 Nisan 2024 Çarşamba gününün güncel altın fiyatları merak ediliyor. İşte altın fiyatlarında son durum..

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Altın fiyatları vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Altın fiyatları arama motorlarında en çok araştırılan konuların arasında bulunuyor.

Özellikle gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatları merak ediliyor.

Altın alıp satmak isteyenler veya elinde altın bulunduranlar altın fiyatlarını merak ediyor.

Bugünkü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatlarını sizler için derledik.

Peki, 24 Nisan 2024 Çarşamba günü altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel altın fiyatları..

Gram altın

Alış: 2.428,39 TL

Satış: 2.428,80 TL

Çeyrek altın

Alış: 4.017,93 TL

Satış: 4.411,02 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 16.647,00 TL

Satış: 16.898,00 TL

Yarım altın

Alış: 8.010,75 TL

Satış: 8.222,04 TL

Altın ons

Alış: 2.319,13 Dolar

Satış: 2.319,54 Dolar