Güncel emeklilik şartları 2024! Bağkur primi kaç güne düştü 2024? SSK-Bağkur primleri eşitlendi mi?

Emeklilik hayali kuran vatandaşlar, bağlı oldukları sigorta kapsamında gün ve yıl hesaplaması yapıyor.
Sigorta giriş yılı 1999 öncesi olanlar için "erken emeklilik" gündeme gelirken, SSK ve Bağkur için farklılık gösterebiliyor.
SSK'lı vatandaşlar 7 bin 200 prim günü ile EYT kapsamında emeklilik hakkı elde etti.
Bağkurlular ise 9 bin prim gününde kaldıklarından "prim eşitlenmesi" talep etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gündeme alınan bu konuda çalışmalar tamamlandı.
Bağkurlı vatandaşların emekli olabilmeleri için doldurmaları gereken prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi bekleniyor.
Peki, Bağkur prim günü düştü mü? Bağkur primi kaç gü oldu 2024? SSK Bağkur primleri eşitlendi mi? İşte detaylar...
Bağkur prim günü 2024
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Bağkur'luların prim gün sayısının düşürülmesine ilişkin, "Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz, sıkıntı yok" dedi.
Çalışma yasalaştığında, 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayan BAĞ-KUR'lu erkek sigortalılardan 7200 prim gününü tamamlamış olanlar hemen emekli olabilecekler.