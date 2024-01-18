Haberler



Bilgi



Güncel emeklilik şartları 2024! Bağkur primi kaç güne düştü 2024? SSK-Bağkur primleri eşitlendi mi?

Güncel emeklilik şartları 2024! Bağkur primi kaç güne düştü 2024? SSK-Bağkur primleri eşitlendi mi? SSK'lı vatandaşlar 7 bin 200 prim gününden emekli olabilirken, Bağkurlular 9 bin iş günü ile emekliye ayrılabiliyordu. Bu durumun eşitlenmesi için başlatılan çalışmalarda sona gelin. Bakanlık, Bağkur prim günü düşürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, Bağkur primi düştü mü? Kaç gün oldu? İşte Bağkur emeklilik şartları...