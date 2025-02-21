Güncel Tağşiş Listesi: Tarım ve Orman Bakanlığı Tağşiş Listesi Sorgulama 2025!

Yağmur Uçar

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor.

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yapıyor.

Buna göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı her geçen gün yükseliyor.

LİSTE KABARIYOR

Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması ile bazı ürünlerde kanatlı eti ve sakatat tespiti gibi birçok uygunsuzluk listede yer aldı.

Listeye yeni eklenen ürünlerde, zeytinyağında tohum yağlarının karıştırılması, eritme peynirinde koyun sütü bulunmaması, balda taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilirken, dana ve kuzu karışık kıymada tek tırnaklı, bazı ürünlerde de ilaç etken maddesi tespiti gibi çeşitli uygunsuzluklar belirlendi.

Tağşiş veya Taklit Sorgulama Ekranı