Güzel oyuncu Mine Tugay ekranlara dönüyor! O diziyle ortalığın tozunu attıracak... Ekranların beğenilen ismi Mine Tugay o diziyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl Yalı Çapkını’nda rol aldıktan sonra ortalarda gözükmeyen güzel oyuncu o diziyle ekranların tozunu attıracak.

Haber Merkezi

Güzelliğiyle ekranların aranan yüzleri arasında olan Mine Tugay Yalı Çapkını’nın ardından o diziyle ekranların tozunu attırmaya hazırlanıyor.

Yeni sezonda ekranlarda yer alıp almayacağı en çok merak edilen isimlerden olan Tugay o diziyle yeni sezona adından söz ettirerek başlayacak.

Yıllar geçtikçe güzelliğine güzellik katan başarılı oyuncu NTC Medya’nın yeni projesinde başrol olarak seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

YENİ DİZİYLE ORTALIĞIN TOZUNU ATTIRACAK!

2. sayfa’da yer alan habere göre Tugay, Ebru Özkan ve Bülent İnal’ın da başrollerinde yer alacağı “Can Borcu” dizisinde seyirci ile buluşacak.

Senaryosunu Onur Uğraş’ın kaleme aldığı dizide Tugay’ın hangi karaktere hayat vereceği ise merakla bekleniyor.