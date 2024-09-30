Güzel oyuncu Mine Tugay ekranlara dönüyor! O diziyle ortalığın tozunu attıracak...

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Güzelliğiyle ekranların aranan yüzleri arasında olan Mine Tugay Yalı Çapkını’nın ardından o diziyle ekranların tozunu attırmaya hazırlanıyor.
Yeni sezonda ekranlarda yer alıp almayacağı en çok merak edilen isimlerden olan Tugay o diziyle yeni sezona adından söz ettirerek başlayacak.
Yıllar geçtikçe güzelliğine güzellik katan başarılı oyuncu NTC Medya’nın yeni projesinde başrol olarak seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
YENİ DİZİYLE ORTALIĞIN TOZUNU ATTIRACAK!
2. sayfa’da yer alan habere göre Tugay, Ebru Özkan ve Bülent İnal’ın da başrollerinde yer alacağı “Can Borcu” dizisinde seyirci ile buluşacak.
Senaryosunu Onur Uğraş’ın kaleme aldığı dizide Tugay’ın hangi karaktere hayat vereceği ise merakla bekleniyor.