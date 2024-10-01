Hacamat tarihleri 2024: Ekim ayında sünnet olan günler

Yağmur Dinç
Eskiden beri süregelen hacamat tedavisi, günümüzde de oldukça popülerdir.
Peygamber Efendimizin (sav) hacamat yaptırmayı tavsiye etmesi ile her daim önemsenmiştir.
Günümüzde tıp merkezlerinde de uygulanan ve "kupa terapisi" adını alan hacamat, sağlık sorunlarının çözüme kavuşmasını sağlar. Vücuttaki kirli kanın ve toksinlerin atılmasını destekler.
Hacamat günlerinde yapılan hacamat, diğer günlere göre daha faydalı olacaktır. Dini açıdan da bu günler belirlenmiştir.
Peki 2024 Ekim hacamat günleri hangileri? Ekim'de hangi günler hacamat yaptırılır? İşte takvimi...
EKİM HACAMAT GÜNLERİ 2024
22 Ekim 2024 Salı (Rebiülahir – 19)
24 Ekim 2024 Perşembe (Rebiülahir – 21)
26 Ekim 2024 Cumartesi (Rebiülahir – 23)
28 Ekim 2024 Pazartesi (Rebiülahir – 25)