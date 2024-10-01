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Hacamat tarihleri 2024: Ekim ayında sünnet olan günler

Hacamat tarihleri 2024: Ekim ayında sünnet olan günler Hacamat tedavisi görmek isteyen ancak İslam dinine göre sünnet olan bir günü seçecek olan vatandaşlar, takvime göz atıyor. Ekim ayında sünnet olan hacamat günleri haberimizde...