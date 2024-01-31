Haftada 4 gün çalışma sistemine geçiliyor! 1 Şubat'tan itibaren başlayacak Haftada dört gün çalışma sistemiyle ilgili dikkat çekici bir çalışmada Almanya’dan geldi. Almanya 1 Şubat tarihinden itibaren bu sistemi test etmeye başlıyor.

ensonhaber.com

Almanya'nın 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren haftada 4 günlük bir çalışmayı test edeceği açıklandı.

1 Şubat'ta başlayacak olan pilot uygulamaya ilk olarak Almanya'da bulunan 45 şirket katılacak.

İlk etapta 45 şirketin katılacağı bu testte, üç günlük hafta sonu tatilinin çalışanları daha mutlu, daha sağlıklı ve daha üretken yapıp yapmayacağının analiz edilmesi planlanıyor.

Dört günlük çalışma denemesi tüm dünyada giderek yaygınlaşmaya başlamış durumda. İrlanda, İspanya ve İngiltere’nin daha önce test ettiği 4 günlük çalışma sisteminin olumlu sonuçlar verdiği açıklanmıştı.

Bu ülkelerin ardından şimdide Almanya 4 günlük çalışma sistemini test etmeye başlıyor.

Almanya'da teste katılacak şirketler, çalışanlarına her hafta fazladan bir gün izin verirken, maaşlarının tamamını ödemeye devam edecek.