Halılardaki bu püsküller bakın ne işe yarıyormuş… Evlerin olmazsa olmaz parçalarından biri de halılardır. Halıların uç kısımlarında ise püsküller yer alır. Halılar için adeta vazgeçilmez olan bu püsküller bakın neden yapılmış…

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Evlerin tamamlayıcı parçalarından olan birçok aksesuarın yanı sıra halılar en önemli parçalardandır. Halıların uçlarında ise çoğu kişinin sadece süs amacıyla yapıldığını düşündüğü püsküller vardır.

Teknoloji bu kadar gelişmeden önce halı dokumacılığı ile tanınmış olan ülkemizde sayısız halı modeli vardır. Çoğu halı modelinin iki ucunda yer alan püsküller yapılış amacı bilinmeyen nadir detaylardandır.

Aslında süs olarak yapılmayan bu püsküller oldukça ince bir detay düşünülerek yapılmış. İşte, halı püsküllerinin yapılış nedeni…

Püsküller var çünkü…

Süsün yanı sıra halı püskülleri, halının toz ve kirden korunmasını sağlayan önemli bir unsurlar düşünülerek yapılan detayların başında gelir. Halı püskülleri yerde oluşan tozların ve kirlerin halıya ulaşma sürecindeki ilk kalkandır.

Ayrıca halı püskülleri aynı zamanda halının sıkıştırılması ve düzgün bir şekilde durması için de önemlidir. Püsküller, halının örgüsüne entegre edilerek, halının düzgün bir şekilde katlanmasını ve durmasını sağlar.