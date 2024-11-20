Hamburger ve döner satışlarında yeni dönem! Artık satışları böyle olacak…

Haber Merkezi

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerden gelen şikayetler sonrasında döner ve hamburger ürünlerinin satışı için yeni şart getirdi.

Hızlı servis ve ekonomik olması nedeniyle pek çok kişinin yemek tercihleri arasında ilk sırada yer alan döner ve hamburgerlerin fiyat listesinde o bilginin eksiksiz yer alması gerektiğini vurguladı.

Alınan karar sonrası döner ve hamburger satışı yapan işletmelerin artık menülerinde o bilgiyi vermeleri zorunlu hale geldi.

GRAMAJ BİLGİSİ ŞARTI GELDİ!

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, bakanlığın esnaf odalarına gönderdiği yazıda, lokanta, restoran gibi işletmelerde, aynı türden ürünün farklı usul ve ölçüler ile farklı fiyatlardan sunulduğu durumlarda, tarife ve fiyat listelerinde ürünlerin gramaj bilgilerinin yer almaması sebebiyle tüketici tarafından fiyat karşılaştırılması yapılamadığı belirtildi.

Son dönemde birçok lokanta, büfe ya da restoran gibi işletmelerce, geleneksel satış yöntemi olarak, ağırlığı ölçülerek satışa sunulması gereken dönerin, ‘Döner sandviç, ekmek arası döner, dürüm döner, servis döner’ gibi isimler altında farklı fiyatlarla satıldığı vurgulandı.

İskender ve hamburgerin ise farklı porsiyonlarda, farklı fiyatlarla satılması sebebiyle, ‘döner, İskender ve hamburger’ satışında tüketicinin eksik bilgilendirildiği ifade edilerek döner ve hamburgerde kullanılan etin gramaj bilgilerinin fiyat listesine eklenmesine karar verildi.