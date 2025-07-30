Hamdi Ulukaya kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Hamdi Ulukaya'nın hayatı...

Fenerbahçe, stadının yeni isim sponsoru ve Avrupa maçlarındaki forma göğüs reklamı için "Chobani" markasıyla anlaştı.

Yapılan bu anlaşmanın ardından Fenerbahçe stadyumunun adı Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi olarak değişti.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından şirketin sahibi Hamdi Ulukaya hakkında aramalar hız kazandı.

'ABD'nin yoğurt kralı' olarak anılan Hamdi Ulukaya'nın hayatı ve kariyeri birçok kişi tarafından araştırılmaya başladı.

Peki, Hamdi Ulukaya kimdir? İşte merak edilenler...

ABD merkezli ünlü yoğurt markası Chobani’nin kurucusu olan Hamdi Ulukaya, girişimcilik dünyasında adından sıkça söz ettiren isimlerden biri.

Aslen Erzincanlı olan Ulukaya, küçük bir mandıra işletmesinden başlayarak kısa sürede Amerika'nın en büyük yoğurt üreticilerinden birini kurmayı başardı.

1972 yılında Erzincan’ın İliç ilçesinde doğan Hamdi Ulukaya, 1994 yılında eğitim amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti.

Burada süt ürünleri üzerine çalışmalar yaptıktan sonra, 2005 yılında kapanmak üzere olan eski bir yoğurt fabrikasını satın alarak girişimcilik yolculuğuna ilk adımını attı.

Kurduğu Chobani markası, kısa sürede doğal ve katkısız yoğurt konseptiyle Amerikan pazarında büyük ilgi gördü.

Bugün milyar dolarlık bir şirketin CEO’su olan Hamdi Ulukaya’nın hikayesi, hem girişimcilere hem de gençlere ilham kaynağı olmaya devam ediyor.