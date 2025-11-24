Hamile bırakan heykel: Victor Noir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Paris; yalnızca romantizmiyle değil, köklü tarihini çevreleyen ilginç efsaneleriyle de ünlü bir şehir.

Bu efsanelerden en dikkat çekicisi ise Père-Lachaise Mezarlığı’ndaki Victor Noir heykeli...

Genç yaşta öldürülen gazetecinin mezar heykeli, yıllar içinde yalnızca bir anma sembolü olmaktan çıkıp, aşk ve bereket umuduyla ziyaret edilen bir noktaya dönüştü.

Özellikle heykelin belirli bölgelerine dokunmak ya da sürtünmek, doğurganlığı artırdığına inanılan popüler bir ritüele dönüşmüş durumda.

DOĞURGANLIK VE ŞANS GETİRİYOR

Victor Noir, 1870 yılında Bonaparte hanedanından Prens Pierre Bonaparte tarafından öldürüldüğünde, Paris kamuoyu bu olayı siyasi bir cinayet olarak yorumladı.

Ölümü, İkinci İmparatorluk’a karşı güçlü bir halk hareketini tetikledi ve Noir, cumhuriyetçi direnişin simgelerinden biri haline geldi.

Heykelin ilginç bir yönü ise, anatomik detaylarının oldukça belirgin olması.

Özellikle kasık bölgesindeki kabarıklık, zamanla şehir efsanesinin temel malzemesi hâline geldi.

Kimi ziyaretçiler bu heykelin “aşk şansı” verdiğine inanırken, kimileri özellikle doğurganlık umuduyla heykelin dudaklarına, ayakkabısına ve pantolon kısmına dokunuyor.