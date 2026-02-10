Hamileyken ve emzirme döneminde oruç tutulur mu? Diyanet açıkladı…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte oruç ibadetine dair merak edilen konular da gündeme geldi.

Özellikle hamile kadınlar, gebelik sürecinde oruç tutmanın dini açıdan zorunlu olup olmadığını araştırıyor.

Anne adayları, hem ibadetlerini yerine getirmek hem de bebeklerinin sağlığını korumak istiyor.

Peki, hamileyken oruç tutmak farz mı? Emzirme döneminde oruç tutulur mu? İşte hamilelikte oruç tutma konusu hakkında Diyanet’in açıklamaları…

HAMİLEYKEN ORUÇ TUTULUR MU?

Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, gebelik ve emzirme dönemi, oruç tutmamak için geçerli mazeretler arasında yer alıyor.

Açıklamada, anne adaylarının ya da emziren annelerin kendilerine veya çocuklarına zarar gelmesinden endişe etmeleri durumunda oruç tutmayabilecekleri ifade ediliyor.

Bu kişilerin, sağlık açısından hasta hükmünde değerlendirildiği ve bu konuda dini kaynaklarda da kolaylık sağlayan hükümler bulunduğu belirtiliyor.

Diyanet, sağlık durumu elverişli olan, oruç tutabilecek güce sahip bulunan ve bu durumun bebeği etkilemeyeceği düşünülen kadınların ise oruç tutabileceğini vurguladı. Ancak bu konuda mutlaka alanında uzman bir doktora danışılmasının önemli olduğu ifade edildi.

Öte yandan, hamilelik ve emzirme gibi meşru nedenlerle oruç tutamayan kadınların, tutamadıkları günleri daha sonra uygun bir zamanda kaza etmeleri gerekiyor.