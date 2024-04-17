Hande Sarıoğlu’ndan şoke eden Survivor açıklaması! "Danışıklı dövüş…" Survivor All Star’da bu sezon gerginlikler son bulmadan devam ediyor. Her bölümü ile seyirciyi ekran başına kilitleyen yarışmada hakkında bu kez Hande Sarıoğlu’nun sözleri gündeme bomba gibi düştü. İşte, Sarıoğlu’nun çarpıcı açıklamaları

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Söylemezsem Olmaz adlı programda sunuculuk yapan Hande Sarıoğlu sık sık tarzı ve iddialı sosyal medya pozları ile gündeme geliyor.

Aynı zamanda Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu ile yakın arkadaşlığı da olan Sarıoğlu son zamanlarda Aleyna ve Yunus Emre ikilisi hakkında açıklamalarda bulunuyor.

Oldukça gergin geçen yarışma sezonunda yaptığı açıklamalar ile de adından bahsettiren sunucu bu kez yaptığı açıklamalar ile şaşkına çevirdi.

Heyecanın bitmek tükenmek bilmediği Survivor All Strar’da gerçekleşen son ada konseyinde Aleyna Kalaycıoğlu yakın arkadaşı Yunus Emre’yi yazması yarışmaya damga vurdu.

Herkesten uyarı…

Yunus Emre ile yakınlığı konusunda son olarak annesinden uyarı alan Aleyna Kalaycıoğlu’nun son konseyde arkadaşını yazması Söylemezsem Olmaz programında da ele alındı.

Aleyna’nın yakın arkadaşı olan Hande Sarıoğlu’nun sunucu koltuğunda oturduğu programda yapılan açıklamalar gündemi yıktı geçti.

Sarıoğlu Acun Ilıcalı’ya seslendiği açıklamasında, “Biz bu sezon Survivor All Star'ı bir dizi senaryosu gibi izliyoruz. Edilen kavgalar gelmeyen diskalifiyeler Acun Ilıcalı'nın danışıklı dövüş kabul ettiğini gösteriyor. Yunus Emre'ye cezalar verip elememesi bu açık açık ortada. Bu Acun Ilıcalı'nın attığı bir imza." ifadelerini kullandı.