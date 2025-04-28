Hangi bilezik satarken zarar etmez? İşte bozdururken zarar etmeyen bilezik modelleri...

Hüseyin Topuz

Altın, yüzyıllardır değerli bir yatırım aracı olarak kabul edilmiş ve birçok kişi için tasarruf ve yatırım amacıyla tercih edilmektedir.

Ancak altın bilezik almak isteyenlerin en çok merak ettiği konulardan biri, ilerleyen zamanlarda bu bileziklerin satılması durumunda zarar edilip edilmeyeceğidir.

Özellikle bilezik alırken, değer kaybı yaşanmaması ve ilerleyen yıllarda bozdururken zarar edilmemesi için doğru modellerin seçilmesi gerekir.

Peki, hangi bilezikler bozdururken zarar ettirmez? İşte bozdururken zarar etmemeniz için tercih edebileceğiniz bilezik modelleri...

Gram Altın Bilezikler

Gram altın bilezikler, bozdururken en az zarara uğratan bilezikler arasında yer alır. Bunlar standart gramajda üretilir ve fiyatları altının güncel piyasa değeri üzerinden belirlenir. İşçilik maliyeti düşüktür veya hiç yoktur.

14 Ayar Bilezikler

14 ayar altın bilezikler, hem uygun fiyatlıdır hem de bozdururken fazla zarar ettirmez. İşçilik maliyetleri 22 ayar bileziklere göre daha düşüktür.

22 Ayar Bilezikler

22 ayar altın bilezikler, yatırım için en çok tercih edilen türdür. Yüksek saflıkta olduğu için bozdururken değer kaybı az olur. Ancak işçilik maliyeti düşük olan modelleri tercih edilmelidir.

Has Altın (24 Ayar) Bilezikler

Has altın bilezikler saf altından yapılır ve işçilik maliyeti genellikle yok denecek kadar azdır. Bu nedenle bozdururken en az zarara uğratan bileziklerdendir.

Halkalı ve Düz Model Bilezikler

İşçilik maliyetinin düşük olduğu, genellikle sade ve düz modeller, bozdururken daha az değer kaybeder.