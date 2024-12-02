Hangi günler hacamat yaptırılır? 2024'ün son hacamat günleri

Yağmur Dinç

Günümüzde tıp merkezlerinde de uygulanan ve "kupa terapisi" adını alan hacamat, sağlık sorunlarını gidermede etkilidir.

Hacamat yaptırmak, vücuttaki kirli kanın ve toksinlerin atılmasını destekler.

Hacamat olmadan önce en çok dikkat edilmesi gereken kural, hacamatın hacamat günlerinde yapılmasıdır. Hacamat günlerinde yapılan hacamat, diğer günlere göre daha faydalı olacaktır. Dini açıdan da bu günler belirlenmiştir.

Hacamat yaptırmak isteyenler "2024 Aralık ayı hacamat günleri" hakkında araştırma yapıyor.

Bu senenin son hacamat günleri, bu tedaviyi olmak isteyenlerin merak konusu oluyor.

Peki 2024 Aralık hacamat günleri hangileri? Sünnetli hacamat tarihleri ne zaman? İşte takvimi...

ARALIK 2024 HACAMAT GÜNLERİ

16 Aralık 2024 Pazartesi CEMAZİYELAHİR - 15

19 Aralık 2024 Perşembe CEMAZİYELAHİR - 18

24 Aralık 2024 Salı CEMAZİYELAHİR - 23

26 Aralık 2024 Perşembe CEMAZİYELAHİR - 25