Hangi maçta ne karar verdi? İşte Cihan Aydın’ın Fenerbahçe istatistikleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’de 19. hafta karşılaşmaları başlıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe - Göztepe maçının hakemini duyurdu. Karşılaşmayı yönetecek olan Cihan Aydın’ın kariyerindeki Fenerbahçe istatistikleri ise merak konusu oldu.

25 Ocak Pazar günü oynanacak kritik randevu öncesi, Cihan Aydın’ın Fenerbahçe istatistiklerini derledik.

CİHAN AYDIN’IN FENERBAHÇE KARNESİ

Süper Lig’de zirve mücadelesini sürdüren Fenerbahçe’nin, hakem Cihan Aydın ile olan istatistikleri mercek altına alındı.

Bu maçlarda toplam 5 galibiyet alabilen Fenerbahçe, 3 kez sahadan beraberlikle ayrılırken 1 kez de mağlup oldu.

Bu maçlarda Fenerbahçeli futbolculara 16 sarı, 2 kırmızı kart çıktı. Rakip takımlar lehine 3 penaltı kararı çıktı.

FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig’in 19. Haftasında Fenerbahçe - Göztepe ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma 25 Ocak Pazar günü Kadıköy’de oynanacak.

Müsabaka saat 20.00’de başlayacak ve beIN Sports 1’den canlı yayınlanacak.