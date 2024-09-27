Hangi yıl emeklilik daha avantajlı: 2024 mü, 2025 mi? Prim gününü dolduran vatandaşlar, yıl sonuna yaklaşılması sebebi ile emekliliği hakkında bir soruya yanıt arıyor: Hangi yıl emekli olunursa daha karlı? 2024 mü, 2025 mi? İşte cevabı...

Yağmur Dinç

Her çalışan, emekli olmanın hayalini kuruyor.

Kimileri ise şimdi o yaşlarda...

Prim günü ve sigorta yılı dolan vatandaşlar, emeklilik dilekçelerini hazırlıyor.

Ancak emeklilik sistemi hakkında bilgi sahibi olmayanlar, yıl sonuna denk gelmesi itibarıyla soru işaretleri yaşıyor.

En merak edilen konu ise, emekli olmak için en uygun zaman. Bu durumda, "Hangi yıl emeklilik daha avantajlı: 2024 mü, 2025 mi" sorusu gündeme geliyor.

2024 sonrasında emeklilik dilekçesi verenlerin aylıklarında düşüş olacağı haberleri, yüz binlerce çalışanı emeklilik tarihini öne çekmeye yönlendirdi.

Emekli adayları bu yıl dilekçelerini vermeli mi, yoksa yeni yılı mı beklemeli...

İşte konuya ilişkin detaylar;

DİLEKÇE TARİHİNİN ÖNEMİ

Dilekçe tarihine bağlı emeklilikteki değişiklikler vatandaşları endişelendirdi.

Emeklilik dilekçesinin verildiği tarihteki güncelleme katsayısı ömür boyu alınan emekli aylığı miktarını etkiliyor.

2022 yılının aralık ayında dilekçe verenler ile 2023 yılının ocak ayında dilekçe verenler arasında yüzde 17’ye yakın fark ortaya çıkmıştı. 2024 yılında dilekçe verenler ile 2025’te verenler arasındaki farkın yüzde 30’u aşması bekleniyor.

Ancak bu yılki enflasyon düşüşü göz önüne alındığında, dikkatli bir karar verilmesi gerekiyor.