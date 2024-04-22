Harita kızardı, tehlike kapıda! 81 ili etkisi altına alacak; 2 gün dişinizi sıkın Türkiye için korkulu günler geri dönüyor. Yeni bir dalga Çad üzerinden yola çıktı. Tam 2 gün boyunca ülkemizde kalacak.

ensonhaber.com

Hafta sonu gelen Nisan yağmurları vatandaşların yüzünü güldürmüştü, korkulu rüya geri dönüyor.

Meteoroloji kaynaklarından gelen bilgiye göre Çad üzerinden yeni bir hava olayı yola çıktı, Türkiye’ye doğru geliyor.

Özellikle Çarşamba günü alerjisi olan kesinlikle dışarı çıkmasın. Uzmanlar resmen uyarıyor.

Çarşamba gününe dikkat

Hava Forum, X hesabı üzerinden Türkiye'ye doğru yola çıkan yeni bir Afrika toz kütlesini duyurdu.

Çarşamba gününün en yoğun gün olacağını belirten Hava Forum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Çad üzerinden yurdumuza çok yoğun bir Afrika toz kütlesi geliyor. Şu an Akdeniz üzerinde. Denizi geçip pazartesi akşamı yurdumuza giriş yapacak. En yoğun tozlu gün ise çarşamba olacak. Alerjisi olanlar maske taksın..."