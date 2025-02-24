Harita mavilendi, uyarılar peş peşe geldi! Önlem alın...

Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftanın ilk gününe dair güncel hava durumu haritasını paylaştı.

Uzmanlar, özellikle bazı bölgelerde hava koşullarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Dışarı çıkmayı planlayanlar için önemli uyarılar peş peşe geldi.

BUZLANMAYA DİKKAT!

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, dün gece itibarıyla etkisini göstermeye başlayan ve bu sabah devam eden buzlanma/don etkisine karşı vatandaşları uyardı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Meteoroloji Genel Müdürlüğü zirai don haritasına bakın... Neredeyse yurdumuzun tamamı mavi, yani buzlanma/don bekleniyor."