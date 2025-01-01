Harita turuncuya büründü! Türkiye’nin havası değişiyor; 81 il hazır olsun

Haber Merkezi

Son günlerde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde etkili olan yağışlar bir anda kesildi.

Meteoroloji kaynakları, hava durumunda ani bir değişiklik olduğunu ve yüksek bir basınç altına girildiğini duyurdu.

Bu değişim, 81 ili kapsayacak. Hava kirliliği konusunda dikkatli olunması öneriliyor.

HAVA HIZLA KİRLENİYOR

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabından yaptığı paylaşımla hava kirliliğinin gelişini duyurdu.

Paylaşımında şu sözlere yer verdi:

“Kocaman devasa bir yüksek basıncın etkisine girdik. 81 şehrin tamamında yağışlar kesildi. Hava hızla kirleniyor.”