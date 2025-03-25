Hasadı başladı: Yemeğe, cilde, saça can veriyor! Kilosu 270 lira

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Hatay’ın Altınözü ilçesinin Koz Kalesi’nde zahter hasadı başladı. Bölgenin en önemli doğal ürünlerinden biri olan zahter, özellikle tarlalarda yapılan planlı üretimle büyük ilgi görüyor. Hem doğada kendiliğinden yetişen hem de çiftçiler tarafından özenle ekilen zahter, bu yıl 270 liradan alıcı buluyor.

Ev ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla tarlada zahter toplayan kadınlar, bu yıl hasadın bereketli olduğunu ifade ediyor.

İHA’ya konuşan çiftçi Mehmet Ali Yılmaz, 25 dönüm arazisinde yetiştirdiği zahterleri, tüccarların hızla satın aldığını belirterek, hasadın bu yıl oldukça verimli geçtiğini vurguladı.

EKONOMİYE BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR

Türkiye’nin farklı bölgelerinden talep gören Koz Kalesi zahteri, bölgeye büyük bir ekonomik katkı sağlıyor.

Yılmaz, zahterin üretim süreci hakkında bilgi vererek, Türkiye genelinde bu özel ürüne sahip çıkılması gerektiğini ifade etti.

Ayrıca, güneş enerjisiyle elektrik üreterek sulama sistemini çalıştırdığını belirten Yılmaz, tarlasında yaptığı yenilikçi yatırımların da verimliliği artırdığını söyledi.

BİRÇOK ALANDA KULLANILIYOR

Köyün geçim kaynağının zahtere bağlı olduğunun dile getiren Yılmaz, “Bu şifa deposu zahter Türkiye’nin her yerine gönderiliyor. Yetkililerden isteğimiz, bölgemizin bu değerli ürününe sahip çıkılması, bir kooperatif kurulması ve zahterimizin hak ettiği değerde satılmasıdır. Köyümüzün geçim kaynağı tamamen zahtere bağlı. Günlük yaklaşık 60 kilogram zahter toplayabiliyoruz ancak ramazan ayı dolayısıyla şu an kapasitemiz biraz daha düşük. Herkes için bereketli bir sezon olmasını diliyoruz. Zahter yemekten kozmetiğe, gıda takviyesinden saç bakımına kadar birçok farklı alanda kullanılıyor. Taze olarak salatalarda, yemeklerde kullanılabildiği gibi kuru veya salamura halinde de tüketilebiliyor. Zeytin ve zeytinyağı ile çok güzel bir uyumu var” dedi.