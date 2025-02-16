Hava yolu devi müjdeyi verdi: Türklere uçuşlar ücretsiz oldu!

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Japonya’nın en büyük hava yolu şirketleri arasında yer alan All Nippon Airways (ANA) tarafından yapılan duyuru yolcuları sevindirdi.

12 Şubat 2025 itibarıyla İGA İstanbul Havalimanı ile Tokyo Haneda Havalimanı arasında direkt uçuşlara başlamasının ardından yapılan duyuru kapsamında Türklere ücretsiz uçuş hakkı verildiği paylaşıldı.

Haftada üç kez gerçekleştirilecek olan yeni rota uçuşları kapsamında Türkiye’den Japonya’ya seyahat edecek yolcuların Haneda Havalimanı üzerinden Osaka, Sapporo, Okinawa ve Fukuoka başta olmak üzere 40 farklı noktaya ücretsiz uçabileceği müjdesi verildi.

ÜCRETSİZ BİLET HAKKI VERİLDİ

12 Şubat 2025 itibariyle başlatılan yeni rota uçuşları hakkında düzenlenen basın toplantısında ANA Başkanı ve CEO’su Shinichi Inoue, “İstanbul’dan Tokyo’ya uçan yolculara Japonya içinde gidiş-dönüş olmak üzere, bir kereye mahsus ücretsiz bilet vereceğiz. Yolcularımız bu ücretsiz biletle 40 noktaya ulaşabilecek” sözleriyle Türk yolculara ücretsiz bilet müjdesini verdi.

Inoue, ilk uçuşun beklentilerin üzerinde bir taleple karşılandığını ve seferlerin yüzde 80 doluluk oranına ulaştığını açıkladı. Açıklarının devamında 2024 yılında 62 binden fazla Türk turistin Japonya’yı ziyaret ettiğini vurgulayan Inoue, bu sayıyı daha da artırmayı hedeflediklerinim altını çizdi.

Inoue açıklamalarının devamında ise "2024 yılında 62 binden fazla Türk Japonya’yı ziyaret etti. Daha çok Japonlar Türkiye’yi ziyaret ediyor. Biz bunu tersine çevirip Türkleri Japonya’ya taşımak istiyoruz. Seferleri haftada 7 güne çıkarmayı hedefliyoruz.” İfadelerini kullandı.

TÜRK HAVA YOLLARI İLE İŞ BİRLİĞİ

Açıklamalarında Türk Hava Yolları (THY) ile iş birliği yapmak istediklerini de dile getiren Inoue, ayrıca kargo taşımacılığı hizmeti sunacaklarını belirtti.

CEO’nun bu kapsamda, “Yolcu uçağıyla yük de taşıyabiliyoruz. Türkiye’den Japonya’ya en fazla gıda ihraç ediliyor. Kurutulmuş gıdalar, sebze ve unlu mamuller yüzde 40 pay alıyor. Orkinosun payı yüzde 16 olurken, giyim ürünlerin payı yüzde 11-12 civarında. Dünyanın en büyük uçağına sahibiz. Mesela çip ve uydu gibi ürünleri taşıyabiliyoruz. Türkiye ile ticareti geliştirmek istiyoruz” ifadeleri ile dikkat çekti.