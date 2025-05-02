Havalimanlarında yeni dönem: Valizlerde o eşyayı taşımak yasaklandı!

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İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi (CAA) tarafından hava yolu ulaşımını tercih eden kişileri yakından ilgilendiren yeni bir uygulama için adım atıldı.

İngiliz turistlere yapılan uyarılar kapsamında seyahate çıkmaları sırasında bavulun içerisine koyulmaması gereken eşyaların kapsamının genişletildiği belirtildi.

Yolcu güvenliğini tehdit eden ve yangın riskine karşın yapılan bu yeni düzenleme kapsamında o cihazların valizlerde taşınması tamamen yasaklandı.

CAA yetkilileri tarafından, özellikle hatalı üretilen ya da yanlış kullanılan lityum pillerin kısa devreye yol açabileceğini belirtirken aynı zamanda bu durumun, "termal kaçış" adı verilen bir süreçle pillerin aşırı ısınmasına ve patlayarak diğer pilleri de tutuşturmasına neden olabileceği ifade edildi.

Uçuş sırasında meydana gelebilecek böyle bir patlamanın ciddi güvenlik riski taşıdığına dikkat çekilerek valizlerde taşınmasının yasaklandığı belirtildi.

ARTIK VALİZE KONULMAYACAK!

Yeni düzenlemeyle birlikte, birçok havayolu firması da önlemlerini sıkılaştırdı. Taşınabilir şarj cihazlarının üst dolaplarda veya kontrolsüz biçimde kabin bagajında taşınması bazı şirketlerce yasaklandı.

Lityum pil içeren cihazların yalnızca el bagajında, belirli kurallar çerçevesinde taşınmasına izin verildiği belirtildi.

CAA, yangın riski taşıyan cihazları da tek tek açıkladı. Buna göre yolcuların dikkat etmesi gereken cihazlar arasında şu ürünler yer alıyor:

Powerbank (taşınabilir şarj cihazları)

Lityum pille çalışan fotoğraf makineleri

Elektrikli scooter bataryaları

Dizüstü bilgisayar yedek bataryaları

Cep telefonu yedek bataryaları