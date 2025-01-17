Havluları yıkarken makineye bir tane atın, nasıl kar beyazı oluyor izleyin

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Çamaşır yıkamak her ne kadar basit gözüküyor olsa da doğru deterjanı ve doğru yöntemi bulmak sanıldığı kadar basit değildir.

İster renkli olsun ister beyaz çamaşırlar zaman içerisinde ilk günkü renklerini koruyamazlar Bunun için uygulamanız gereken püf noktaları çamaşırlarınızın renklerini korumada yardımcı olur.

Özellikle de beyaz havluluları her ne kadar sık aralıklarla yıkanıyor olsalar da zaman içerisinde ilk günkü beyazlığı kaybolabilir. Beyazlığı kaybolan havlular defalarca yıkanıyor olsa da gözünüze bir türlü temiz gözükmez.

Tam da bu noktada uygulayacağınız bu yöntem beyaz havlularınızı ilk günkü beyazlığına kavuşturacak.

MAKİNEYE BİR TANE ATMAK YETİYOR

Havluları bozulmamış beyazlıklarına geri döndürmek için daha az bilinen ancak oldukça etkili bir yöntem aspirin kullanmaktır.

Hemen her evde bulunan aspirinden bir tableti suda eritin ve çamaşıra ekleyin. Aspirin, gri kalıntıları ve lekeleri gidermeye yardımcı olan beyazlatma özelliklerine sahiptir ve ayrıca kumaşları yumuşatır.

Bu yöntemle beyaz havlularınız hem sertleşmeyecek hem de ilk günkü beyazlığını koruyacak.