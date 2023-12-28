Hayalinizdeki ev sadece 7500 TL taksitle! İstanbul'da ev sahibi olmanın tam zamanı!

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İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde bir eviniz olsun ister misiniz? Arnavutköy’de yer alan 12 bin 500 adet konut projesinde temel atma işlemleri başladı.

THY ve Emlak Konut işbirliğinde gerçekleştirilen Yenişehir Arnavutköy Projesi kapsamında yaklaşık olarak olarak 3 bin THY personeline kota ayrıldı.

Haziran 2025’te teslim…

THY ve Emlak Konut ortaklığında gerçekleştirilecek olan projenin teslim tarihi 2025 yılının Mayıs ya da Haziran ayı olarak belirlendi. THY personeline ayrılan 3 bin kişilik kota için kura çekimi ise, İstanbul’da kendisi ya da eşinin evi olamayan ve yönetici vasfı bulunmayan personeller için geçerli olacak.

Temeller atıldı

Dev proje için temel atma işlemleri gerçekleşti. Binaların yüzde 60’ına ilişkin temel atma işlemi gerçekleşti. Örnek daireler birkaç ay içerisinde hazır olacak.

İnşaata ilişkin açılmalar yapıldı…

İnşaatın yapımını yakından takip eden Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat gelişmeler hakkında, “Sabah, gelişimini yerinde gördüğüm Arnavutköy'deki Emlak Konut GYO ile birlikte yaptığımız proje ilk müjdemdi. Birinci ve ikinci etap olarak yapımına başlanan yaklaşık 3 bin konut 2025 yılının Mayıs ve Haziran aylarında teslim edilmeye başlayacak.

Örnek daireler ise birkaç ay içinde hazır olacak. Videoda da görüleceği üzere çoğu binanın temeli kazılmış ve %60’ının temeli atılmış. Birkaç ay içinde birçoğunun tuğlaları örülmeye başlayacak.” İfadelerini kullandı.

12.500 konut olacak..

Bolat detaylı bir şekilde devam ettiği açıklamasında, “Ben de kabası biten bir binanın üst katına çıkarak hem tüm proje alanını gördüm hem de diğer etapların konumuyla ilgili bilgi aldım. Malum projenin tamamı 12.500 konut civarında olacak. Kalan 9 etabın ihaleleri de yakın zamanda bitecek ve temel atma işlemine başlanacak.

Kendisi veya eşi İstanbul’da ev sahibi olmayan ve yönetici vasfı bulunmayan 3 bin çalışanımızın ev sahibi olacağı projemiz hakkında sizi periyodik olarak bilgilendirmeye devam edeceğim.

“Yenişehir Evleri, Arnavutköy” projesi gerçekten Türk Hava Yolları markasına yakışır nitelikte, yakın gelecekte İstanbul’un en gözde yerleşim yerlerinden biri olmaya aday. Şimdiden İstanbul'umuza ve tüm Türk Hava Yolları ailesine hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.”

2 miyon 88 bin TL…

Daha önceden fiyat, ara ödeme, taksit tutarları belirlenen konutların 1+1 olanları 2 milyon 88 bin lira, 2+1 olanları 2 milyon 592 bin lira, 3+1 olanları ise 3 milyon 672 bin liradan satışa çıkacak.

Kişiler konutlara, 10 yıl vadeli olarak ara ödemeler ve taksitlerle konutlara sahip olacak. Taksitler 7500 liradan başlayacak.