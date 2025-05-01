Hazır salata paketleri kullananlar dikkat: Tek tek toplatılıyor! İçinden bakın ne çıktı

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ABD’nin popüler market zincirlerinden Trader Joe’s, somonlu susam miso salatası nedeniyle gündemde.

Şirket, içinde alerjen süt bulunduğu halde bu içeriğin etikette yer almaması sebebiyle, belirli tarihli ürünleri gönüllü olarak geri çağırma kararı aldı.

Normalde çıtır soğan ile paketlenmesi gereken salatalardan yaklaşık 500 adet, yanlışlıkla parmesan peyniri kırıntısıiçeren paketle piyasaya sürüldü.

Süt ürünü içeren bu karışım, özellikle süt alerjisi veya intoleransı olan bireyler için sağlık riski oluşturabilir.

HANGİ ÜRÜNLERİ KAPSIYOR?

Geri çağırma, 28 Nisan ve 29 Nisan 2025 son kullanma tarihine sahip ürünleri kapsıyor.

Ürünler, başta Illinois olmak üzere toplam 19 eyaletteki Trader Joe’s mağazalarına dağıtıldı. (AL, IA, IL, IN, KS, KY, MI, MN, MO, NC, NE, NJ, NY, OH, PA, SC, TN, WI)