Haziran 2025 mevduat faizleri: 100 bin TL'si olana müjde...

Haber Merkezi

Son zamanlarda bankaların sunduğu mevduat faizleri, birikimini değerlendirmek isteyenler için oldukça cazip hale geldi.

Merkez Bankası faizi yükseltince, bankalar da müşterilerine daha yüksek faiz vermeye başladı.

Elinde TL’si olanlar için “paran boşta duracağına, faizle değerlensin” diyor.

Haziran 2025 itibarıyla bankalarda 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları yüzde 53 seviyelerine kadar yükseldi.

Bu oranlar doğrultusunda 100 bin TL'lik birikimi olan yatırımcıların 1 ayda elde edebileceği kazançlar dikkat çekti.

HAZİRAN AYI MEVDUAT FAİZLERİ 2025

Haziran 2025 itibarıyla, 100 bin TL’sini 32 gün vadeli olarak bankaya yatırmak isteyenler için en yüksek faiz oranını CEPTETEB ve Fibabanka sunuyor.

Her iki banka da %52 faiz oranı veriyor ve bu da yaklaşık 3.875 TL net kazanç anlamına geliyor. Vade sonunda toplam tutar 103.875 TL oluyor.

ING ve Odea Bank %51 faizle 3.800 TL civarında net getiri sağlıyor. Bu bankalarda vade sonunda elinize geçecek toplam tutar 103.800 TL’ye ulaşıyor.

QNB Finansbank’ın sunduğu %50,25 faiz oranıyla 32 gün sonunda kazanç yaklaşık 3.745 TL oluyor. Akbank ise %50 faizle 3.726 TL net gelir sağlıyor.

DenizBank’ta faiz oranı %49,5 seviyesinde ve getirisi 3.689 TL civarında. getirfinans platformu ise %49 faizle 3.651 TL net kazanç sunuyor.

Garanti BBVA ve Yapı Kredi, her ikisi de %47,5 faiz veriyor. Bu da 32 günün sonunda yaklaşık 3.540 TL kazanç anlamına geliyor. N Kolay’ın sunduğu %47 faizle net getiri 3.502 TL’ye düşüyor.

Enpara.com’da faiz oranı %46, kazanç ise 3.427 TL civarında. ON Dijital %45,5 faizle 3.391 TL net getiri sağlıyor.