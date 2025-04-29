Hem çamaşırı, hem bulaşığı temizliyor; En doğal ve ucuz yönteme bakın!

Yağmur Uçar

Kül suyu ile temizlik, geleneksel ve doğal temizlik yöntemlerinden biridir. Özellikle sabun ve deterjanın yaygın olmadığı dönemlerde, bitkisel kül (özellikle odun külü) suyla karıştırılarak temizlikte kullanılmıştır.

Bu yöntem, günümüzde de çevre dostu kişiler tarafından tercih ediliyor.

KÜL SUYU NASIL ELDE EDİLİR

Kül suyu, odun külünün suyla karıştırılmasıyla elde edilir. Genelde sert ve doğal odunlar (meşe, zeytin, kayın gibi reçinesiz ağaçlar) tercih edilir.

Yapılışı:

Temiz bir kapta odun külü ile su karıştırılır (1 ölçü kül + 2-3 ölçü su). 1-2 gün bekletilir. Üstte kalan sıvı süzülür. Bu sıvı "kül suyu"dur ve temizlikte kullanılır.

KULLANIM ALANLARI

Kül suyu, sabun yapımında kullanılan potasyum hidroksit içerir. Bu madde yağları parçalayarak yüzeyden uzaklaştırır. Bu nedenle mutfak ocakları, fırınlar, aspiratör filtreleri gibi yağlı yüzeylerin temizliğinde etkilidir

Yüksek pH seviyesine sahip olduğundan (bazik yapı), bazı bakteri ve mikroorganizmaları öldürme veya çoğalmasını engelleme özelliğine sahiptir. Özellikle lavabo, klozet gibi yerlerde kullanılabilir.

Geleneksel olarak çamaşır yıkamada kullanılır. Hafif sabun etkisi gösterir. Kirleri gevşetir, özellikle pamuklu kumaşlarda etkilidir.