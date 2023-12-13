Her yudumu siyanür gibi! Çayı böyle içmek zehir ediyor... Türk halkının vazgeçilmez içeceği çay, doğru tüketilmediğinde zehir saçabiliyor. Siz de bu şekilde tüketiyorsanız, hemen vazgeçin...

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Türk kültüründe çay, çok kıymetlidir. Sabah öğle akşam demeden her öğün çay içilir, çaya sofra kurulur.

Karadeniz'de yetişen kalitesi çay demlenir, sohbete eşlik eder. Yerini de hiçbir içecek tutmaz.

Ancak çayı doğru tüketmek de çok önemlidir.

Eğer çayı böyle tüketiyorsanız, sağlığınızdan olabilirsiniz...

Bardaktaki zehir

Çay keyfi kadar hangi bardak içildiği de bir zevk işidir. Cam çay bardağı yerine plastik-karton türevi bardakları tercih ediyorsanız, yandınız.

Uluslararası Kanser Ajansı'nın plastik üretimi sırasında kullanılan ağır metallerin gerçekte kanserojen olduğuna dair kanıtları ortaya çıktı. Bu ağır metallerin salınımının özellikle plastik ve kağıt bardakların ısısında büyük olduğu ve dolayısıyla insan sağlığı açısından tehlikeli olduğu belirtiliyor.

Karton bardakta içilen her yudum çay ile birlikte vücudunuza zararlı mikroplastikleri de sokuyorsunuz.

Cam bardakları tercih etmek, sağlık açısından önem arz ediyor.