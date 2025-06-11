Herkes araçtaki bu tuşa basıyor ama; Bakın ne işe yarıyor...

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Arabanızda klimanın hemen yanında, üzerinde dönen oklarla araba simgesi olan bir tuş var.

Birçok kişi her açtığında bu tuşa alışkanlıkla basıyor ama aslında bu düğmenin ne işe yaradığını tam olarak bilen çok az.

Arabadaki bu küçük tuş, doğru kullanıldığında hem konforunuzu hem sağlığınızı etkileyebilir. Ama her zaman açık bırakmak yerine, doğru zamanda açmak en iyisidir.

İşte otomobillerdeki “iç sirkülasyon” tuşunun asıl işlevi bakın neymiş...

İŞTE ASIL GÖREVİ

İç sirkülasyon modu aktifken araç:

Dışarıdan gelen havayı keser.

Aracın içindeki mevcut havayı alır, onu döndürür, soğutur veya ısıtır ve tekrar içeri verir.

Yani camları kapatıp “kendi havasında dönmeye” başlar.

Yaz aylarında sıcaktan bunaldığınızda bu tuşu açmak, klimanın çok daha hızlı soğutmasını sağlar. Çünkü sürekli dışarıdan sıcak hava almak yerine, içerideki havayı tekrar soğutur ve daha verimli çalışır.

Ayrıca, trafikteyken dışarıda egzoz gazı, sigara dumanı ya da çöp kokusu varsa, bu düğmeyi aktif hale getirerek tüm bu kötü havayı aracın dışında tutabilirsiniz.

ANCAK:

Uzun yolculuklarda iç sirkülasyon uzun süre açık kalırsa, aracın içindeki oksijen seviyesi düşebilir.

Ayrıca içerideki hava sürekli döndüğü için camlar buğulanabilir, hatta uyuklamaya sebep olabilir.

Dışarısı nemli ve soğuksa, iç sirkülasyon açık olduğunda camlarda yoğun buğulanma oluşabilir.