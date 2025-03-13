Herkes bayılarak yiyor! İşte tavuğun en zararlı kısmı

Haber Merkezi

Tavuk eti, uygun fiyatı, düşük yağ oranı ve yüksek protein içeriği nedeniyle hem sağlıklı beslenmeyi tercih edenlerin hem de fast food severlerin vazgeçilmez tercihlerinden biri.

Ancak uzmanlar, tavuğun bazı bölümlerinin sağlık açısından risk taşıyabileceğini ve bu bölgelerin tüketiminde dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

Besin değeri açısından oldukça zengin olan tavuk etinin bazı kısımları, yüksek yağ oranı, toksin birikimi ve zararlı bakteriler içerebilir.

İşte uzmanların tüketimi konusunda uyarıda bulunduğu tavuğun en riskli bölgeleri:

TAVUĞUN EN ZARARLI KISMI

Uzmanlara göre tavuğun en zararlı kısmı derisi. Vitamin içermediği gibi yüksek miktarda yağ ve kolesterol barındırıyor.

Ayrıca, karkasın daha iyi görünmesi için kullanılan kimyasalların kalıntılarını taşıyabileceği belirtiliyor. Bu nedenle, uzmanlar tavuğun derisiz tüketilmesini öneriyor.

Lezzetiyle birçok kişinin favorisi olan tavuk kanatları, aslında besin değeri açısından oldukça zayıf. Büyük oranda derili kemikten oluşan kanat, neredeyse hiçbir vitamin ve faydalı mineral içermediği için uzmanlar tarafından pek önerilmiyor.

Sakatatlar arasında en riskli kısım olarak gösterilen tavuk akciğeri, yeterince pişirilmediğinde listeria gibi ısıya dayanıklı bakteriler barındırabiliyor. Bu durum, gıda kaynaklı hastalık riskini artırıyor.