Herkes puding gibi yiyor; Cayır cayır yağ yakıyor...

Yağmur Uçar

Puding denilince aklınıza kalori bombası bir tatlı gelmiş olabilir...

Ancak, hem puding kıvamında bir öğün hem de yağ yakıyor!

İşte tam olarak "chia puding"ten bahsediyoruz.

Chia tohumu, süt ile karıştırıldığında puding kıvamını alarak lezzetli bir öğüne dönüşüyor.

CHİA PUDİNG FAYDALARI

Öncelikle chia tohumları lif açısından çok zengin. Bu da demek oluyor ki sindirimi rahatlatıyor, bağırsakları çalıştırıyor ve uzun süre tok tutuyor.

Diyet yapanların ya da sağlıklı beslenmeye özen gösterenlerin favorisi olmasının en büyük nedeni bu.

Ayrıca içinde bitkisel omega-3 yağ asitleri var. Kalp sağlığına iyi geliyor, vücutta iltihap oluşumunu azaltmaya yardımcı oluyor. Üstelik iyi bir protein kaynağı da olduğu için özellikle spor yapanlar ya da et tüketmeyenler için ideal.

Kalsiyum ve magnezyum açısından da zengin. Yani kemik sağlığına katkı sağlarken, kasların ve sinir sisteminin düzgün çalışmasına da destek oluyor.