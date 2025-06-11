Hesabı olana müjde! Başvuran 60.000 TL alacak: 30 Haziran’da bitiyor…

Haber Merkezi

Akbank, bireysel müşterilerine yönelik yeni bir kampanya ile dikkat çekiyor.

Banka, toplamda 60 bin TL’ye kadar faizsiz kredi imkanı sağlayarak kullanıcılarına önemli bir finansal avantaj sunuyor.

Kampanya kapsamında, 35.000 TL’ye kadar olan ihtiyaç kredisi 6 ay vadeyle, 25.000 TL’lik Taksitli Avans ise 3 ay vadeyle tamamen %0 faizle kullanılabiliyor.

Böylece müşteriler, kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını ek maliyet olmadan karşılama şansı yakalıyor. İşte başvuru şartları:

FAİZSİZ 60 BİN TL KREDİ İMKANI

28 Nisan 2025 – 30 Haziran 2025 tarihleri arasında Akbank Mobil uygulamasını indirip “Akbanklı olmak istiyorum” adımını izleyerek uzaktan müşteri olma sürecini tamamlayan bireyler, bu kampanyadan yararlanabilecek.

Kampanya kapsamında, yeni müşteriler %0 faizle 1.000 TL ile 35.000 TL arasında ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Söz konusu krediler için maksimum vade süresi 6 ay olarak belirlendi.

Başvurular, Akbank tarafından olumlu değerlendirildiği takdirde, kredi kullanımı Akbank Mobil, Akbank İnternet, Müşteri İletişim Merkezi veya Akbank şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.

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