Hiç evi olmayan yaşadı! Bakan bizzat açıkladı: Yeni kredi yolda...

Yağmur Dinç

Ev sahibi olmak isteyenleri heyecanlandıran haber geldi.

Yüksek faizli kredi ve nakit sorunu nedeniyle ev hayallerinden vazgeçenler, yeniden umutlandı.

MÜSİAD 2024 Yılı Değerlendirmesi ve 2025 Yılı Beklentileri' programında açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ilk kez ev alacaklara müjde duyurulacağını söyledi.

Konut satışlarına ilişkin olarak Şimşek "Dar gelirli vatandaşlarımızın, ilk defa konut alacakların konuta erişimi bu dönemin en önemli önceliği" dedi.

Kampanyanın detayları ise merak konusu oldu.

YENİ KONUT KREDİSİ 2025

Sosyal medyada da yeni bir konut kredisi hazırlandığına ilişkin bilgiler ortaya atıldı.

Yeni konut kredisi iddiasına göre ödeme tutarları şu şekilde olacak:

120 ay vadeli 1.000.000 TL çekmek isteyen birisi;

%1,5 oranla

Taksit: 18.000 TL

Toplam ödeme: 2.1 milyon TL

%1,26 oranla

Taksit: 16.200 TL

Toplam ödeme: 1.9 milyon TL

%0,99 oranla

Taksit: 14.000 TL

Toplam ödeme: 1.7 milyon TL